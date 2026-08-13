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13 августа, 15:35

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CNN: полиция Эквадора изъяла кокаин с изображениями Холанда и Месси

Полиция Эквадора изъяла кокаин с изображениями Холанда и Месси

Фото: 123RF.соm/ breizhatao

Полиция Эквадора конфисковала несколько сотен килограммов кокаина, на упаковках которых были изображения нападающего английского клуба "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда, сообщает CNN.

На другой партии, которую также изъяли, было нанесено изображение капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Всего сотрудники конфисковали 369 килограммов запрещенного вещества.

По данным СМИ, у наркоторговцев распространена практика маркировки грузов именами известных спортсменов и знаменитостей. Таким образом они обозначают, что партия принадлежит к конкретной преступной сети.

Ранее силовики обнаружили в порту Санкт-Петербурга 500 килограммов кокаина в контейнере с тунцом. Партию скрыли в легально ввозимых замороженных непотрошеных тушах.

Был также задержан подозреваемый, по месту его регистрации найдены и изъяты цифровые носители с криптокошельками, в которых около 613 тысяч долларов, а также 13 премиальных наручных часов стоимостью более 1,3 миллиона долларов и 5 элитных автомобилей оценочной стоимостью не менее 130 миллионов рублей.

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