В порту Петербурга обнаружили 500 кг кокаина, спрятанного в тушах тунца

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Силовики обнаружили 500 килограммов кокаина в контейнере с тунцом в порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к организации международного контрабандного канала поставок особо крупных партий кокаина из Латинской Америки посредством морских грузоперевозок с целью незаконного сбыта", – заявили в ЦОС.

По данным ФСБ, наркотики были обнаружены на территории контейнерного терминала компании "Петролеспорт" морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в грузовом контейнере из Эквадора. Партию скрыли в легально ввозимых замороженных непотрошеных тушах тунца.

Подозреваемый задержан. По месту его проживания найдены и изъяты цифровые носители с криптокошельками, в которых около 613 тысяч долларов, а также 13 премиальных наручных часов стоимостью более 1,3 миллиона долларов и 5 элитных автомобилей оценочной стоимостью не менее 130 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, фигурант арестован.

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт более 5 килограммов гашиша и 500 граммов диметиламфетамина. По информации правоохранителей, злоумышленник планировал сделать тайники для закладок в столичном регионе. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.