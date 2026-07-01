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01 июля, 11:26

Общество

Набравшие 200 баллов на ЕГЭ школьники получат красивые мобильные номера

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Выпускники школ, которые набрали 200 баллов по двум любым предметам единого государственного экзамена, получат мобильные номера с комбинацией из трех пятерок. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

"Акция будет действовать по инициативе министерства просвещения РФ и продлится в течение всего 2026 года", – говорится в сообщении.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, предварительно, в этом году 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 баллов – 76, 400 баллов – 8, а 500 баллов – 1.

Он отметил, что отличные результаты на экзамене – это не просто отметки в аттестате, а доказательство того, что молодые люди готовы к вызовам времени и способны достигать вершин.

"Достижения этих ребят уже сегодня являются фундаментом для великих свершений завтра", – добавил он.

Получить особый номер с тремя пятерками смогут абоненты, не достигшие 20 лет.

ЕГЭ-2026 прошел в штатном режиме, заявлял ранее Кравцов. В ходе экзаменационной кампании не было зарегистрировано ни технических сбоев, ни утечек материалов. Также, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, нарушений прав участников экзамена зафиксировано не было.

В Москве еще три школьницы сдали ЕГЭ на максимальные 400 баллов

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