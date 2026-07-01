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01 июля, 11:06

Происшествия

Юноша на велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую в столичном метро

Видео: MAX/"Ирина Волк"

Юноша на велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую через пути в столичном метро. Об этом в мессенджере MAX сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, видеозапись с опасным трюком на станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии была обнаружена полицейскими в ходе мониторинга интернета. На кадрах видно, как молодой человек разогнался на велосипеде и совершил прыжок через пути.

Оперативники задержали 19-летнего гражданина и доставили в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности".

Ранее мужчину госпитализировали после потасовки в метро. Конфликт между москвичом и тремя приезжими из Смоленской области возник в вестибюле станции. Ссора переросла в драку, во время которой один из гостей города получил удар кулаком в голову и упал на пол. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские задержали мужчину, угрожавшего пистолетом другому пассажиру

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