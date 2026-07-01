01 июля, 11:06Происшествия
Юноша на велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую в столичном метро
По ее словам, видеозапись с опасным трюком на станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии была обнаружена полицейскими в ходе мониторинга интернета. На кадрах видно, как молодой человек разогнался на велосипеде и совершил прыжок через пути.
Оперативники задержали 19-летнего гражданина и доставили в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности".
Ранее мужчину госпитализировали после потасовки в метро. Конфликт между москвичом и тремя приезжими из Смоленской области возник в вестибюле станции. Ссора переросла в драку, во время которой один из гостей города получил удар кулаком в голову и упал на пол. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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