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01 июля, 11:40

Происшествия

В Сибири на виновницу ДТП с автобусом с детьми составили три протокола

Фото: MAX/"МВД 24"

В отношении женщины, по вине которой произошло ДТП с участием автобуса в Красноярском крае, составлены три протокола об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Речь идет про статьи КоАП РФ "Управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена", "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и "Нарушение правил применения ремней безопасности".

По этим протоколам женщине могут выписать штрафы в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Авария произошла 1 июля. Предварительно, машина Kia Sportage, за рулем которой была девушка, на 33-м километре трассы "Саяны" выехала навстречу автобусу Hyundai, следовавшему в сторону города Минусинска.

Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо, в результате чего транспорт выехал на обочину и опрокинулся. Девушка, находившаяся за рулем авто, сообщила, что уснула во время поездки.

В салоне автобуса были 27 детей, двое сопровождающих и водитель. Одному ребенку и сопровождающему оказана медицинская помощь. По факту произошедшего было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Три человека пострадали в аварии на МКАД

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