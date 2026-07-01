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01 июля, 05:33

Происшествия

В Красноярском крае произошло ДТП с автобусом, в котором были 27 детей

Фото: depositphotos/svedoliver

ДТП с автобусом произошло в Минусинском округе Красноярского края. Предварительно, в салоне автобуса были 27 детей. О происшествии сообщила пресс-служба УМВД по региону.

На месте аварии уже работают сотрудники полиции, которые выясняют все детали случившегося и информацию о возможных пострадавших.

Ранее рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе Р-255 в Мариинском районе Кемеровской области. В результате аварии один человек погиб, еще 10 были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса "НефАЗ" при въезде на перекресток не предоставил преимущество грузовику, после чего произошло лобовое столкновение. По факту аварии возбуждены уголовные дела о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Массовое ДТП с участием 10 автомобилей произошло в Красноярске

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