В Минобороны назвали эффект от наращивания поставок беспилотных систем

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Восток" в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На командном пункте глава оборонного ведомства заслушал доклады командования о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения и характере действий противника. Командующий группировкой генерал-полковник Петр Болгарев доложил о действиях войск, результатах боевой работы и темпах продвижения подразделений летом 2026 года.

"В ходе летней кампании нашими войсками освобождено 19 населенных пунктов, из них 7 в Днепропетровской и 12 в Запорожской областях", – сказал Болгарев.

Начальник управления войск беспилотных систем группировки доложил, что увеличение числа поставляемых современных ударных и разведывательных беспилотных систем помогло нарастить огневое воздействие на противника и вести непрерывную воздушную разведку на всех направлениях.

Кроме того, группировка активно уплотняет радиолокационное поле на всех направлениях в зоне ответственности, а также наращивает количество эффективных средств обнаружения и поражения БПЛА и ракет противника.

Помимо этого, продолжается работа по созданию единой информационной среды для повышения ситуационной осведомленности воздушной обстановки. Развитие единого программно-аппаратного комплекса по выводу в реальном времени радиолокационной обстановки с малогабаритных РЛС позволяет автоматизировать процесс борьбы с дронами и повысить эффективность их ликвидации.

В соответствии с поручением министра обороны в группировке создан аналитический центр, который обобщает опыт использования беспилотных систем в различных условиях обстановки и оперативно оптимизирует тактику действий подразделений. Как отметили в ведомстве, создание центра и непрерывная боевая подготовка расчетов позволили повысить результативность боевого применения беспилотных систем.

После докладов Белоусов провел торжественную церемонию вручения Георгиевской знаменной ленты одному из соединений группировки, которому было присвоено почетное наименование "гвардейский". Глава министерства также вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО.

Ранее глава концерна "Калашников" Алан Лушников заявил, что характер боевых действий в зоне СВО на Украине радикально изменился, из-за чего некоторые модели беспилотников быстро теряют актуальность.

По его словам, БПЛА, выпускавшиеся в 2023 году, в настоящее время уже не пользуются прежним спросом на фронте. Это вынуждает разработчиков и производителей постоянно обновлять технологии.

