МЧС собирается усилить ответственность за управление судами в состоянии опьянения

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МЧС России подготовило законопроект, который усиливает административную ответственность за управление судами в нетрезвом виде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Документ предполагает внесение изменений, в том числе в часть 1 статьи 11.9 КоАП РФ.

"Предлагается значительно увеличить размер административного штрафа, что позволит существенно уменьшить количество судоводителей, находящихся в состоянии опьянения", – отметили в ведомстве.

В Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России зарегистрировано более 46 тысяч маломерных судов. С начала года произошло 106 аварий, связанных с ними, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это же время за управление судном в состоянии опьянения вынесено 99 административных штрафов по статье 11.9 КоАП РФ.

Ранее пассажирский теплоход "Чайка" столкнулся с опорой Троицкого моста в Санкт-Петербурге. Судоводитель не справился с управлением, из-за чего теплоход навалился на опору сооружения.

Обошлось без пострадавших, также не произошло разлива нефтепродуктов. Людей высадили на берег, а затем судно отбуксировали к месту постоянной стоянки.

