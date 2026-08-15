Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 15 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Переменная облачность и местами небольшой дождь прогнозируются в столице в субботу, 15 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 19 до 21 градуса тепла, по области – от 16 до 21 градуса.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 10 градусов, а в Подмосковье – до плюс 8 градусов.

Купальный сезон в Московском регионе завершился. Ожидаемое в выходные, 15–16 августа, потепление вряд ли прогреет воду до подходящих значений, считают синоптики.

Летняя погода может вернуться в Центральную Россию уже в воскресенье, 16 августа. В этот день столбики термометров поднимутся до 25 градусов.