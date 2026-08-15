Собянин сообщил о ликвидации семи БПЛА, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО отразили атаку семи вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Градоначальник добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Обе авиагавани закрыты на прием и отправку каких-либо воздушных рейсов.