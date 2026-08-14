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14 августа, 21:57

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Bloomberg: США отложили на второй план применение военной силы против Кубы

США отложили на второй план применение военной силы против Кубы

Фото: 123RF.com/anticristiann

Вашингтон все больше внимания уделяет мерам экономического давления на Кубу, откладывая на второй план вариант применения военной силы. Об этом агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники.

По данным источников, президент США Дональд Трамп хочет избежать отправки американских военных на остров, так как польза от возможных ударов по Кубе неясна. Экономическое давление, как ожидается, должно создать раскол в кубинском правительстве и обеспечить возможность переговоров.

Вместе с тем СМИ отметило, что неясно, сможет ли новая стратегия помочь США, учитывая, что предыдущие санкции против Кубы не возымели нужного эффекта. При этом источники подчеркивают, что возможное использование военной силы против острова исключать нельзя.

В июне глава Белого дома заявил, что его администрация поставила себе цель сменить государственный строй на Кубе. По словам Трампа, у Штатов имеются хорошие планы в отношении страны.

В свою очередь, в Пентагоне отметили, что кража президента Кубы Мигеля Диас-Канеля является одним из возможных вариантов действий для Вашингтона. В США призвали Гавану воздержаться от попыток закупки вооружений, чтобы не создавать угроз Америке.

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