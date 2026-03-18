Президент Кубы заявил, что любой агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением

Любой потенциальный агрессор неизбежно столкнется на Кубе с непреодолимым сопротивлением. С таким заявлением выступил президент страны Мигель Диас-Канель.

"США почти ежедневно публично угрожают Кубе свержением конституционного порядка силой. И используют возмутительный предлог: жесткие ограничения ослабленной экономики, которую они атаковали и пытались изолировать на протяжении более шести десятилетий", – написал Диас-Канель в соцсети X.

По словам кубинского лидера, американские власти собираются захватить Кубу, ее ресурсы, имущество и "даже саму экономику", которую они стремятся задушить, чтобы заставить Гавану сдаться.

"Только так можно объяснить жестокую экономическую войну, которая ведется в качестве коллективного наказания против всего народа. В случае реализации самого худшего сценария Куба твердо уверена: любой внешний агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением", – заключил президент.

Ранее лидер США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы "недружественным переворотом". По его словам, страна находится в затруднительном положении с гуманитарной точки зрения. Трамп добавил, что госсекретарь США Марко Рубио проводит переговоры с кубинской администрацией.

По информации СМИ, Вашингтон рассматривает возможность провести военную операцию против Кубы после аналогичных действий в Иране. При этом Трамп и его администрация уверены в успешности текущих действий США.