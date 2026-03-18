18 марта, 07:01

Политика

Президент Кубы заявил, что любой агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Любой потенциальный агрессор неизбежно столкнется на Кубе с непреодолимым сопротивлением. С таким заявлением выступил президент страны Мигель Диас-Канель.

"США почти ежедневно публично угрожают Кубе свержением конституционного порядка силой. И используют возмутительный предлог: жесткие ограничения ослабленной экономики, которую они атаковали и пытались изолировать на протяжении более шести десятилетий", – написал Диас-Канель в соцсети X.

По словам кубинского лидера, американские власти собираются захватить Кубу, ее ресурсы, имущество и "даже саму экономику", которую они стремятся задушить, чтобы заставить Гавану сдаться.

"Только так можно объяснить жестокую экономическую войну, которая ведется в качестве коллективного наказания против всего народа. В случае реализации самого худшего сценария Куба твердо уверена: любой внешний агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением", – заключил президент.

Ранее лидер США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы "недружественным переворотом". По его словам, страна находится в затруднительном положении с гуманитарной точки зрения. Трамп добавил, что госсекретарь США Марко Рубио проводит переговоры с кубинской администрацией.

По информации СМИ, Вашингтон рассматривает возможность провести военную операцию против Кубы после аналогичных действий в Иране. При этом Трамп и его администрация уверены в успешности текущих действий США.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

