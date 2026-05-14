14 мая, 08:32

Город

Разметку обновят на почти 28 тыс пешеходных переходов в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В столице в текущем году планируется обновить разметку на почти 28 тысячах пешеходных переходов, сообщает портал мэра и правительства со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.

Общая площадь обновленных переходов превысит 470 тысяч "квадратов".

Уточняется, что работы по обновлению разметки начались в городе с наступлением плюсовых температур. Особое внимание уделяется главным улицам и магистралям, территориям у образовательных, медицинских, социальных и культурно значимых учреждений, у крупных транспортных узлов и станций метро.

В ходе работ специалисты используют износостойкие материалы, включая холодный пластик и термопластик. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" наносят новую разметку преимущественно в ночное время с частичным перекрытием движения, указал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее стало известно, что в 2026 году специалисты комплекса городского хозяйства планируют отремонтировать асфальтовое покрытие на трех участках Садового кольца. Речь идет об улицах Большой Садовой, Садовой-Кудринской и Садовой-Триумфальной.

В прошлом году специалисты уже отремонтировали 28 участков кольцевой магистрали, включая Крымский мост, Самотечную эстакаду, улицы Садовую-Спасскую и Садовую-Черногрязскую.

