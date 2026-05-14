14 мая, 08:22

Политика
Spiegel: молчание Зеленского по поводу коррупционного скандала может стать катастрофой

Фото: ТАСС/EPA/ANGELO CARCONI

Молчание президента Украины Владимира Зеленского после коррупционного скандала может стать политической катастрофой и повлечь за собой последствия. Об этом сообщает RT со ссылкой на Der Spiegel.

Как сказано в публикации, опасность молчания украинского лидера заключается в том, что громкий инцидент касается в том числе экс-главы его офиса Андрея Ермака. Это может плохо повлиять на самого президента Украины, так как Ермак на протяжении долгого времени был сильно связан с Зеленским.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение Ермаку и ряду других лиц. Была раскрыта организованная группа, причастная к легализации 460 миллионов гривен (779 миллионов рублей. – Прим. ред.).

Как сообщали СМИ, Зеленский оказался в центре коррупционного скандала из-за компрометирующих материалов на его доверенных лиц. Появились записи разговоров, в которых есть доказательства масштабной коррупции во власти Украины.

Сам Ермак не стал комментировать предъявленное ему обвинение. Он заявил, что даст комментарий по этому поводу после завершения следственных действий.

Коррупционный скандал на Украине может привести к политическому кризису

