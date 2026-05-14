14 мая, 07:36

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 36 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 36 украинских БПЛА над регионами России в ночь на четверг, 14 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.

Кроме того, беспилотники ликвидировали на подлете к Московскому региону и Республике Крым.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что двое мирных жителей погибли в результате украинского удара по региону. Богомаз подчеркнул, что семьям погибших будет оказана материальная помощь и поддержка.

Также из-за ударов с помощью БПЛА было повреждено здание почты и три легковых автомобиля. На местах ЧП работали оперативные и экстренные службы.

