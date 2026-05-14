14 мая, 07:46

Пролетное строение установлено на Волоколамском трамвайном путепроводе

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Строители завершили монтаж пролетного строения на Волоколамском трамвайном путепроводе методом продольно-поперечной надвижки с последующей установкой в проектное положение. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы.

Данный вид монтажа представляет собой сборку конструкции на стапеле, а затем ее надвижку на постоянные опоры моста. Сначала рабочие подготовили площадку, выровняли грунт, установили плиты, перенесли коммуникации. После этого он 3 месяца монтировали 74-метровые стапели продольной надвижки и 34-метровые стапели поперечной надвижки.

Размеры пролетного строения составили 58 на 17 метров, а вес – около 380 тонн. Параллельную надвижку проводили несколько дней с помощью 2 гидравлических цилиндров и маслостанции. В итоге строение установили на опоры. Во время работ специалисты также отремонтировали 2 опоры и установили еще 2 новые.

После этого на подходах к путепроводу смонтировали и засыпали щебнем короба переменной жесткости, чтобы трамваи въезжали на мост плавно. Стыки закрыли деформационными швами – они защищают конструкцию от повреждений при перепадах температуры, просадке грунта и других воздействиях.

В настоящее время строители устанавливают рельсы и шпалы, затем планируется возвести водоотводные лотки, тротуары и мостовое полотно, перила, опоры контактной сети для трамваев и освещения. Завершить капитальный ремонт трамвайного путепровода планируют в этом году.

Ранее стало известно, что путепровод, который свяжет районы Аэропорт и Савеловский с Коптево, выполнят волнистой формой. Длина путепровода составит 450 метров, он соединит улицы 8 Марта и Приорова. Из-за того, что объект будет пересекать участок железной дороги, его выполнят с изгибом в месте пересечения с путями МЦД-2 и Рижского направления Московской железной дороги.

