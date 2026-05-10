Собянин: завершено строительство двух подземных переходов на юго-западе Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о завершении строительства двух подземных пешеходных переходов на юго-западе Москвы.



Первый переход находится на внешней стороне Кольцевой автодороги под съездами на Профсоюзную улицу по направлению в центр и с Калужского шоссе на МКАД, а второй – внутри МКАД под съездом на Профсоюзную улицу с бокового проезда кольцевой дороги. Рядом расположен крупный торговый центр.



Теперь для жителей районов Ясенево и Теплый Стан организовали безопасные маршруты сразу через несколько загруженных трасс.



Мэр напомнил, что столица является одним из лидеров среди регионов по объемам строительства. Несмотря на это, в городе продолжается возведение новых магистралей, развязок и иных транспортных объектов, а также их обновление.

Ранее Собянин заявлял о продолжении строительства путепровода, который свяжет Коптево с районами Савеловский и Аэропорт. Он будет проходить над железнодорожными путями и соединит улицы 8 Марта и Приорова. Это создаст дополнительные удобные маршруты для жителей Северного округа.

В настоящее время началось строительство опор пролетного строения, уточнил градоначальник, добавив, что всего их будет девять. Помимо этого, план проекта включает реконструкцию прилегающих дорог и возведение новых общей протяженностью около 3,5 километра. Вместе с тем специалисты создадут подземный пешеходный переход на улице Академика Ильюшина, который обеспечит дополнительную связь района Аэропорт с Тимирязевским парком.

