Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 13:14

Мэр Москвы

Собянин: завершено строительство двух подземных переходов на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о завершении строительства двух подземных пешеходных переходов на юго-западе Москвы.

Первый переход находится на внешней стороне Кольцевой автодороги под съездами на Профсоюзную улицу по направлению в центр и с Калужского шоссе на МКАД, а второй – внутри МКАД под съездом на Профсоюзную улицу с бокового проезда кольцевой дороги. Рядом расположен крупный торговый центр.

Теперь для жителей районов Ясенево и Теплый Стан организовали безопасные маршруты сразу через несколько загруженных трасс.

Мэр напомнил, что столица является одним из лидеров среди регионов по объемам строительства. Несмотря на это, в городе продолжается возведение новых магистралей, развязок и иных транспортных объектов, а также их обновление.

Ранее Собянин заявлял о продолжении строительства путепровода, который свяжет Коптево с районами Савеловский и Аэропорт. Он будет проходить над железнодорожными путями и соединит улицы 8 Марта и Приорова. Это создаст дополнительные удобные маршруты для жителей Северного округа.

В настоящее время началось строительство опор пролетного строения, уточнил градоначальник, добавив, что всего их будет девять. Помимо этого, план проекта включает реконструкцию прилегающих дорог и возведение новых общей протяженностью около 3,5 километра. Вместе с тем специалисты создадут подземный пешеходный переход на улице Академика Ильюшина, который обеспечит дополнительную связь района Аэропорт с Тимирязевским парком.

"Новости дня": Кузьминский путепровод реконструировали в Москве

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика