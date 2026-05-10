Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 11:15

В мире

Медики поднялись на борт MV Hondius для оценки вспышки хантавируса

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Специалисты Минздрава Испании поднялись на борт круизного судна MV Hondius для эпидемиологической оценки ситуации. Об этом сообщили в ведомстве страны.

На данный момент лайнер прибыл в порт Канарских островов. Власти заверили, что прибытие MV Hondius к берегу не представляет риска для местного населения.

На борту находятся около 150 человек, среди которых в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один россиянин числится в составе экипажа. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, пассажирам предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может достигать нескольких недель, что осложняет выявление новых случаев.

Для эвакуации пассажиров разработан специальный протокол. В операции задействуют около 350 сотрудников правоохранительных органов. Медики осмотрят пассажиров на отсутствие симптомов, после чего людей группами на лодках доставят на берег, а затем в аэропорт для репатриации.

Первыми судно покинут 14 испанцев. Минобороны отправит их с Канарских островов в мадридскую больницу на карантин. После завершения эвакуации лайнер с примерно 30 членами экипажа уйдет в Нидерланды на дезинфекцию.

Вспышка хантавируса была зафиксирована на круизном лайнере MV Hondius в начале мая. По данным ВОЗ, от инфекции погибли три человека, которые находились на борту. При этом сведений о пострадавших россиянах пока не поступало.

При этом в ВОЗ сообщили, что в настоящее время нет одобренных вакцин и схем лечения от вируса. Основной мерой борьбы с инфекцией остается своевременная медицинская помощь.

Судно MV Hondius прибыло в порт на Канарских островах 10 мая

Читайте также


за рубежом

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика