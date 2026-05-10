10 мая, 11:52

Транспорт

Ряд пригородных поездов на направлении Москва – Тверь следует с задержками

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Несколько пригородных поездов, которые проезжают путь из Москвы в Тверь, курсируют с задержками до 30 минут. Об этом сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

В настоящее время задержаны пригородные составы № 7923 "Тверь – Москва" и № 7928 "Москва – Тверь". Кроме того, курсируют с отставанием поезда № 7540, № 6314, № 6396 и № 6542, которые следуют из Москвы в Крюково.

На данный момент специалисты предпринимают меры для сокращения в движении отставания составов. Перед пассажирами извинились за доставленные неудобства.

Вместе с тем Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московская железная дорога (МЖД) назначила дополнительные поезда и внесла изменения в график движения на майских праздниках. Пригородные поезда Московского транспортного узла следуют по расписанию субботы 10 мая, 11 мая – по расписанию воскресенья, а 12 мая – по расписанию понедельника.

