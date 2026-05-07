Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 13:35

Транспорт

Некоторые трамваи в Москве будут курсировать по сокращенному графику 8–11 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Некоторые трамваи в Москве будут работать по сокращенному графику 8–11 мая. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Корректировка расписания вызвана модернизацией энергоинфраструктуры трамвайной сети. Работы будут проводиться в темное время суток в рамках расширенных ночных технологических перерывов.

В частности, последний рейс трамвая Т1 от метро "Университет" до Метрогородка назначен на 19:50, а в обратном направлении – на 21:55. До станции "Чистые пруды" можно будет уехать в 21:50.

Т2, в свою очередь, будет отъезжать от "Чертановской" в 22:03, а от МЦД Новогиреево через центр – в 21:40. После этого транспорт проследует через метро "Пролетарская".

Вместе с тем последний рейс маршрута А, идущий с МЦД Калитники до "Чистых прудов", запланирован на 21:50. Далее трамвай пройдет до Серпуховского Вала.

"Смотрите конечную остановку на табло трамвая. Планируйте поездки заранее, пользуйтесь метро и другими маршрутами трамваев и автобусов", – призвали в департаменте.

Изменение графика запланировано и в движении поездов на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) с 9 по 11 мая. В частности, на Рижском направлении в этот период интервалы между составами будут увеличены до 1 часа 40 минут, тогда как на Курском время ожидания электричек возрастет до 30–40 минут.

Корректировки связаны с проведением Российскими железными дорогами капитального ремонта путевой инфраструктуры на участке Павшино – Тушино.

К концу 2026 года в Москве будут курсировать 15 беспилотных трамваев

Читайте также


транспортгород

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика