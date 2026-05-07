The Guardian: в Нью-Йорке 28-летняя девушка выдала себя за 16-летнюю ради учебы в школе

В Нью-Йорке 28-летняя девушка выдала себя за 16-летнюю, чтобы учиться в средней школе под вымышленным именем, сообщает The Guardian.

Теперь против Кейси Клаассен возбуждено дело по статье о преступном подражании второй степени и вторжении на чужую территорию.

По версии следствия, 13 апреля она поступила в одну из школ Бронкса, представившись несовершеннолетней Шамарой Рашад. В анкете девушка указала 2010 год рождения и сообщила о недавнем переезде из Огайо.

Обман раскрылся, когда директор школы нашел ее страницу в соцсетях с реальным возрастом. После этого Клаассен призналась, что подруга посоветовала ей солгать ради получения дополнительной государственной помощи.

Ее арестовали 27 апреля прямо в здании школы, но позже отпустили без залога. В суде девушка не признала вину. Следующее слушание назначено на 15 июня. Какое именно наказание ей грозит, не уточняется.

