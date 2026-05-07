БПЛА атаковал корпус нейрохирургии в Перми, где проводились операции

Под удар вражеских беспилотников попал корпус нейрохирургии в Пермском крае, на месте работают спецслужбы. Об этом в МАХ сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

"Хочу отметить работу врачей. Во время инцидента были две операции. Они все удачно завершены. И сейчас еще спасательные службы работают в Пермском районе, где также есть попадание в административное здание", – прокомментировал глава региона.

Сейчас медучреждение функционирует в штатном режиме. Помимо больничного корпуса, ударом был затронут жилой дом в Перми. По поручению губернатора на месте провели эвакуацию всех жильцов, включая маломобильных.

Глава Перми Эдуард Соснин уточнил, что людей разместили в пункте временного размещения на базе дома культуры, обеспечив водой и горячим питанием. На месте работает служба психологической поддержки.

Само здание оцеплено, внутри специалисты проверяют конструкции и ищут взрывчатые вещества. Махонин добавил, что уже дано поручение по линии Минстроя и мэрии оценить ущерб жилью и автомобилям, а затем максимально быстро приступить к восстановительным работам.

Ранее сообщалось, что беспилотник нанес удар по промышленному предприятию в Пермском крае. В результате никто не пострадал. Губернатор отметил, что на месте работают оперативные службы, однако не уточнил, где именно произошел инцидент. Он добавил, что над регионом были сбиты еще несколько дронов.