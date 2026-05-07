Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 15:14

Происшествия

БПЛА атаковал корпус нейрохирургии в Перми, где проводились операции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Под удар вражеских беспилотников попал корпус нейрохирургии в Пермском крае, на месте работают спецслужбы. Об этом в МАХ сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

"Хочу отметить работу врачей. Во время инцидента были две операции. Они все удачно завершены. И сейчас еще спасательные службы работают в Пермском районе, где также есть попадание в административное здание", – прокомментировал глава региона.

Сейчас медучреждение функционирует в штатном режиме. Помимо больничного корпуса, ударом был затронут жилой дом в Перми. По поручению губернатора на месте провели эвакуацию всех жильцов, включая маломобильных.

Глава Перми Эдуард Соснин уточнил, что людей разместили в пункте временного размещения на базе дома культуры, обеспечив водой и горячим питанием. На месте работает служба психологической поддержки.

Само здание оцеплено, внутри специалисты проверяют конструкции и ищут взрывчатые вещества. Махонин добавил, что уже дано поручение по линии Минстроя и мэрии оценить ущерб жилью и автомобилям, а затем максимально быстро приступить к восстановительным работам.

Ранее сообщалось, что беспилотник нанес удар по промышленному предприятию в Пермском крае. В результате никто не пострадал. Губернатор отметил, что на месте работают оперативные службы, однако не уточнил, где именно произошел инцидент. Он добавил, что над регионом были сбиты еще несколько дронов.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика