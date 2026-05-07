Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 15:08

Транспорт

В Шереметьево стартовала опытная эксплуатация системы посадки по биометрии

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Аэропорт Шереметьево начал тестирование опытной эксплуатации системы биометрической идентификации пассажиров в рамках предполетных процедур. Об этом сообщила пресс-служба столичной авиагавани.

"Международный аэропорт Шереметьево завершил ключевой этап технической подготовки к внедрению информационной системы биометрической идентификации <...> Программно-аппаратное обеспечение аэропорта подключено к тестовому контуру государственных информационных систем ЕСИА и ЕБС и запущено в опытную эксплуатацию", – говорится в сообщении.

В аэропорту пояснили, что после снятия всех регуляторных ограничений и полноценного запуска системы пассажиры смогут проходить предполетные формальности во время регистрации на рейс, а также при входе в "чистую" зону и посадке на борт без паспорта и посадочного талона.

Биометрическая идентификация будет осуществляться автоматически через сканирование лица на турникетах, оснащенных соответствующим оборудованием. Процедура сдачи данных займет не более 10 минут.

Внедрение биометрического паспортного контроля в Шереметьево планируется летом 2026 года. Технология будет использоваться в трех местах: в киосках самостоятельной регистрации и сдачи багажа, на входе в "чистую" зону и на выходе на посадку.

Сначала она появится в терминале В для пассажиров рейсов Москва – Санкт-Петербург, а затем в международном терминале С.

