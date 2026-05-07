МИД РФ призвал россиян с осторожностью относиться к объявлениям о работе в Таиланде

МИД России призвал россиян с осторожностью относиться к интернет-объявлениям о высокооплачиваемой работе в Таиланде. Соответствующее предупреждение размещено на сайте министерства.

Речь идет о вакансиях в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности и модельного бизнеса. Зачастую заказчиками такой рекламы являются транснациональные преступные сообщества.

Министерство также сообщило, что 5 мая благодаря совместной работе посольства России в Мьянме, МВД РФ и местных властей две россиянки были переданы сотрудникам российского диппредставительства в Таиланде для возвращения в Россию. Уточнялось, что их освободили из мошеннических колл-центров на территории Мьянмы.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России Дмитрий Борисов сообщал, что дипломаты продолжают поиски гражданки, пропавшей в Мьянме.

В МИД этой страны уточнили, что женщина въехала на территорию в августе 2024 года через международный аэропорт Янгона, прилетев из Бангкока. При этом данных о ее выезде из страны через официальные пункты пропуска нет, как и сведений о регистрации в гостиницах Шанской области.