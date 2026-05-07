Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 16:31

На Белорусском вокзале прошла акция "Вальс Победы"

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Акция "Вальс Победы", посвященная памяти героев Великой Отечественной войны, состоялась на Белорусском вокзале. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Участники и почетные гости прибыли на вокзал в рамках другой акции – "Электропоезд Победы". В составе поезда находились как ветераны-железнодорожники, так и жители города. Событие было организовано совместно с сотрудниками из МЖД и ЦППК.

Мероприятие началось с отправления электрички со станции Железнодорожная, где прошел флешмоб с развертыванием георгиевской ленты. Во время самой поездки в вагоне звучали песни и стихи военных лет, а экскурсоводы рассказывали о роли железнодорожников в достижении Великой Победы.

На протяжении всего пути волонтеры раздавали георгиевские ленты. По прибытии на Белорусском вокзале пассажиров ждала торжественная культурная программа с творческими выступлениями и возложением цветов к памятнику "Прощание славянки".

Кульминацией мероприятия стал традиционный "Вальс Победы", в котором приняли участие ветераны и артисты, исполнившие танец под военные мелодии.

Еще одна патриотическая акция – "Победный май" – в преддверии 9 Мая прошла около памятника "Героям-панфиловцам" в столичном районе Северное Тушино. В мероприятии участвовали член ОП РФ Александр Асафов, депутат Мосгордумы Ольга Зайцева, бойцы СВО и неравнодушные москвичи.

Программа включила исполнение российского гимна духовым оркестром и выступление кадетов, которые прочитали стихи о ВОВ и исполнили песни военных лет. В завершении участники почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

городДень Победы

