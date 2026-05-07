Российские космонавты на МКС присоединились к акции "Бессмертный полк"

Космонавты "Роскосмоса" приняли участие в акции "Бессмертный полк" на борту Международной космической станции (МКС). Об этом в рамках пресс-конференции рассказал космонавт-испытатель, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.

"Мы, космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев <...> поздравляем всех вас с Днем Победы. Низкий поклон и вечная благодарность ветеранам", – сказал Кудь-Сверчков.

В свою очередь, руководитель исполкома "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина отметила, что акция пройдет как онлайн, так и в очном формате в разных регионах страны. На сайте polkrf.ru есть отдельный раздел, в нем желающие могут рассказать о своем герое. Кроме того, разные форматы акции позволяют каждому рассказать о героях.

Регистрация на "Бессмертный полк онлайн" проходила до 6 мая. Само цифровое шествие героев Великой Отечественной войны состоится в День Победы. Оно начнется в 12:00 на сайте 2026.polkrf.ru и экранах всей страны.

Первыми "Бессмертный полк" смогут увидеть жители Чукотки и Дальнего Востока. Далее эстафета проследует через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится на западе страны.