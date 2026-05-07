Львова-Белова: с 2022 года от ударов ВСУ погибли 85 российских детей

С начала СВО жертвами украинских ударов в России стали 85 детей, еще 503 ребенка получили травмы. Об этом "Вестям" сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она отметила, что передала эти данные спецпредставителю генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессе Фрезье, с которой встречалась в конце апреля.

Ранее детский омбудсмен поблагодарила супругу президента США Меланию Трамп за заботу к семьям и детям, которые были затронуты украинским конфликтом. Она выразила надежду, что гуманитарную миссию получится продолжить.

Львова-Белова уверена, что прямой канал связи с Соединенными Штатами позволит не только помогать пострадавшим россиянам, но и доносить мировой общественности о настоящем положении дел.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что первая леди США помогла в возвращении с Украины российской девочки. Ребенок уже воссоединился с родными.