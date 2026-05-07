Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 15:40

Транспорт

Чемезов заявил, что кроссовер Lada Azimut изменит отношение к российскому автопрому

Фото: lada.ru

Новый кроссовер "АвтоВАЗа" Lada Azimut должен изменить отношение потребителей к отечественным автомобилям. Такое заявление сделал глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Он уточнил, что ежегодный объем выпуска Lada Azimut составит 70 тысяч штук. Производство первой модели кроссовера начнется в сентябре 2026 года.

Впервые автомобиль показали публике в июне 2025-го на Петербургском международном экономическом форуме. В начальной версии машина получит модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра – мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно. На выбор предложат шестиступенчатую механику либо вариатор.

В перспективе линейку расширят. Планируется турбированная версия мотора на 150 лошадиных сил с классическим автоматом, а также подключаемый гибрид, пилотный образец которого обещают представить в третьем квартале 2026 года.

В марте "АвтоВАЗ" объявил о старте продаж Lada Vesta Sport нового поколения. Первые партии автомобилей уже поступили в дилерские центры. Их розничная цена – от 2 352 000 рублей.

Машина доступна в кузовах седан и универсал. Пиковая мощность двигателя увеличена до 147 лошадиных сил.

Кроме того, компания начала производство коммерческих и грузопассажирских автомобилей под брендом SKM. Первая модель М7 будет оснащена атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 литра и 5-ступенчатой "механикой".

Читайте также


транспортавто

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика