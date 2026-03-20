Новости

Новости

20 марта, 10:30

Транспорт

"АвтоВАЗ" начал производство коммерческих машин под брендом SKM

Фото: lada.ru

"АвтоВАЗ" начал производство коммерческих и грузопассажирских автомобилей под брендом SKM, сообщили в пресс-службе компании.

Первой моделью линейки станет машина "М7", которая появится в двух версиях, – цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн.

"М7" будет оснащена атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 литра, а также 5-ступенчатой механикой и иметь заднеприводную компоновку с рессорной подвеской. В базовой комплектации – кондиционер, подушки безопасности, системы помощи при вождении и дистанционный запуск двигателя.

В компании добавили, что модели SKM будут делить производственную площадку с коммерческими вариациями Lada Granta и Niva и выпускаться дочерним предприятием АО "ВИС-авто". Автомобили производятся методом крупноузловой сборки, а часть компонентов уже локализована.

Бренд войдет в портфель Lada Business. Информация об оснащении и ценах появится на старте продаж.

Ранее сообщалось, что продажи флагманского кроссовера Volga K50 в России начнутся летом этого года. Подробная информация о комплектациях и ценах будет доступна ближе к выходу модели на рынок.

Volga K50 представляет собой SUV D-класса в европейском стиле. Автомобиль оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Россиян предупредили о штрафе за несвоевременную регистрацию авто после покупки

транспортавто

