19 марта, 12:15

Продажи кроссовера Volga K50 в России начнутся летом

Фото: volga.auto

Продажи флагманского кроссовера Volga K50 в России начнутся летом этого года. Подробная информация о комплектациях и ценах будет доступна ближе к выходу модели на рынок, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Volga K50 представляет собой SUV D-класса в европейском стиле. Автомобиль оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Кроме того, модель получила адаптивную подвеску и полный пакет зимних опций, который включает электроподогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла, форсунок и боковых зеркал.

Длина машины составляет 4 770 миллиметров, а ширина – 1 895 миллиметров при колесной базе 2 845 миллиметров. В автомобиле будут современные электронные ассистенты, функции памяти регулировок водительского и пассажирского сидений, массаж и вентиляция передних кресел.

В интерьере предусмотрены панорамная стеклянная крыша с люком, контурная подсветка салона и аудиосистема с 12 динамиками.

Ранее в России стартовали продажи новых моделей от бренда "Москвич". Они доступны в 60 дилерских центрах. Стоимость "Москвича М70" начинается от 2,7 миллиона рублей, а "Москвича М90" – от 3,9 миллиона.

Первая модель получала комплектации "Драйв" и "Ультра", а вторая представлена только в версии "Ультимейт".

