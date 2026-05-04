Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 15:25

Происшествия
Главная / Новости /

Al-Ekhbariya: девушка умерла от удара молнии на северо-востоке Сирии

Девушка умерла от удара молнии на северо-востоке Сирии

Фото: depositphotos/BalazsKovacs

Девушка умерла в результате удара молнии около деревни Шур, к востоку от сельской местности провинции Эль-Хасаке в Сирии. Об этом сообщил телеканал Al-Ekhbariya.

Журналисты указали, что до случившегося сирийские синоптики предупреждали о нетипичном для этого времени года похолодании, проливных дождях и порывистом ветре, а также грозах и градовых бурях на севере страны.

Ранее в результате удара молнии в Бразилии пострадали минимум 72 человека. Около 30 из них были госпитализированы, у них диагностированы ожоги, преимущественно рук и живота. Состояние 8 пациентов оценивалось как тяжелое.

До этого на севере Казахстана молния ударила в 2 детей. Один из них погиб, а другой получил травмы. Сотрудники отдела полиции района Биржан Сал начали досудебное производство по факту случившегося.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика