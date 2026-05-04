Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 16:25

Транспорт

Фото: пресс-служба московского метрополитена

Поезд в честь Дня Победы вышел на Арбатско-Покровскую линию метро Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Столичный транспорт ежегодно участвует в подготовке ко Дню Победы. Запуск тематических составов стал доброй традицией, которая позволяет отдать дань памяти бессмертному подвигу нашего народа", – отметил он.

Дизайн состава выдержали в оранжево-красных и голубых тонах, что символизирует мужество и единство народов страны. Также в оформлении использовали праздничную символику, а в интерьере вагонов разместили фразы о Победе в Великой Отечественной войне.

Этот тематический поезд стал уже четвертым по счету, украшенным в честь 9 Мая. Предполагается, что он будет курсировать по ветке до 22 июня.

Ранее еще 96 вагонов серии "Москва-2026" появились на Замоскворецкой линии столичного метро. Как рассказывал Сергей Собянин, теперь в парке этой линии 144 вагона новой серии. В сравнении с вагонами типа "Номерной", вместимость одного состава увеличилась примерно на 10%, а двери стали шире на 32%.

