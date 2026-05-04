Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 16:38

Умер сыгравший в "Бандитском Петербурге" актер Валерий Филонов

Фото: кадр из фильма "Салют-7"; режиссер – Клим Шипенко; производство – "Кинокомпания CTB"

Актер и театральный режиссер Валерий Филонов скончался 2 мая на 87-м году жизни. Об этом сказано на сайте "Кино-театр.ру".

Филонов родился в Ленинграде 27 февраля 1940 года. В кино он дебютировал в 1973 году, сыграв роль рабочего в фильме "Цемент". За свою карьеру актер снялся более чем в 60 кинокартинах.

В конце 1990-х годов Филонов начал работать в театре "Приют комедианта" в Санкт-Петербурге. Он не только принимал участие в представлениях, но и занимался постановками. Его спектакль "Эти свободные бабочки" более 600 раз показывали на сцене "Приюта комедианта".

Известен Филонов стал благодаря съемкам в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности", "Убойная сила", "Бандитский Петербург", "Опера. Хроники убойного отдела", "Морские дьяволы". Последний фильм с участием Филонова вышел в 2024 году.

