Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 18:26

Транспорт

Стал известен маршрут 14-го Московского мотофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Стал известен маршрут 14-го Московского мотофестиваля. Старт запланирован на 13:00 16 мая, сообщил Дептранс в своем канале в MAX.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сбор участников начнется в 10:00 на смотровой площадке Воробьевых гор. Колонна проедет по Садовому кольцу, открывая мотосезон–2026, а программа мероприятия продлится до 18:00.

Заезд возглавят представители более 30 мотоклубов и сообществ, остальные участники будут двигаться по мере прибытия.

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

"Приглашаем всех посетить 14-й Московский мотофестиваль, в этом году он будет посвящен Году единства народов России", – добавил Ликсутов.

Он напомнил участникам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, использовать защитную экипировку и уважительно относиться к другим участникам движения.

В 14-м Московском мотофестивале примут участие более тысячи мотоциклистов. Жеребьевка фестиваля состоялась в конце апреля. По ее итогам стало известно, в каком порядке мотоклубы и сообщества проедут по улицам города.

Московский мотофестиваль пройдет в столице 16 мая

Читайте также


транспортгород

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика