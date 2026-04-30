Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 13:40

Транспорт

Регистрация на детский велофестиваль стартовала в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве открылась регистрация на первый в этом сезоне Детский велофестиваль. Мероприятие состоится 30 мая на Цветном бульваре, сообщил столичный Дептранс.

Участвовать в заездах могут дети от 3 до 14 лет. Каждый юный велосипедист проходит маршрут самостоятельно. Уточнялось, что стартовый городок будет работать с 10:00 до 18:00.

Дистанции и время заездов разделены по возрасту – при регистрации следует выбрать соответствующие возраст и время старта. Рекомендуется использовать шлем, а также защиту для локтей и коленей. После регистрации участник получит номер, который можно распечатать и прикрепить к одежде или велосипеду.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, велодвижение популяризируют в столице по поручению Сергея Собянина. Велофестиваль – это семейное событие, поэтому для юных участников в этом сезоне организовано два праздника.

Вместе с тем 16 мая на смотровой площадке Воробьевых гор состоится 14-й Московский мотофестиваль. В этот раз он будет посвящен Году единства народов России. В нем примут участие более тысячи мотоциклистов.

Читайте также


транспортгород

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

