Регистрация на детский велофестиваль стартовала в столице

В Москве открылась регистрация на первый в этом сезоне Детский велофестиваль. Мероприятие состоится 30 мая на Цветном бульваре, сообщил столичный Дептранс.

Участвовать в заездах могут дети от 3 до 14 лет. Каждый юный велосипедист проходит маршрут самостоятельно. Уточнялось, что стартовый городок будет работать с 10:00 до 18:00.

Дистанции и время заездов разделены по возрасту – при регистрации следует выбрать соответствующие возраст и время старта. Рекомендуется использовать шлем, а также защиту для локтей и коленей. После регистрации участник получит номер, который можно распечатать и прикрепить к одежде или велосипеду.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, велодвижение популяризируют в столице по поручению Сергея Собянина. Велофестиваль – это семейное событие, поэтому для юных участников в этом сезоне организовано два праздника.

Вместе с тем 16 мая на смотровой площадке Воробьевых гор состоится 14-й Московский мотофестиваль. В этот раз он будет посвящен Году единства народов России. В нем примут участие более тысячи мотоциклистов.