Стало известно, кто в Москве получает больше 1 млн рублей в месяц

Максимальные зарплаты директоров по информационной безопасности в IT-компаниях Москвы достигли 1,3 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервисов по подбору персонала.

В то же время самые высокие зарплаты таких специалистов в IT-компаниях Санкт-Петербурга составляют порядка 1,2 миллиона рублей. Медианная же зарплата в этой сфере составляет 520 000 рублей в Москве и 500 000 рублей в Петербурге.

За последний год число вакансий в сфере кибербезопасности увеличилось на 24% на фоне снижения числа вакансий в IT в целом на 18%, говорится в исследовании. Эксперт Полина Кухто отметила, что это связано с нехваткой директоров по информационной безопасности, которые могли бы связать цифровые риски со сферой бизнеса.

Именно поэтому возникает разрыв между реальной ролью специалиста и ожиданиями начальства. Если разрыв не сокращать, то киберриски будут обсуждать на уровне совета директоров компании, а сама функция окажется без полноценного влияния на стратегические решения.

Ранее стало известно, что средняя зарплата в России в феврале 2026 года третий месяц подряд превысила 100 000 рублей. Она выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. При этом к декабрю 2025 года за счет премий и бонусов она приблизилась к 139 700 рублей.

