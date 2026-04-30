На Тверской улице в центре Москвы нашли квартиру за 6,9 млн рублей

Квартира-студия площадью 10 квадратных метров продается на Тверской улице в центре Москвы всего за 6,9 миллиона рублей, следует из объявления на одном из сайтов по продаже недвижимости.

Жилье находится в 4 минутах от метро "Маяковская". Среди плюсов указывается престижная локация и насыщенная инфраструктура. Отмечается, что мини-квартира требует ремонта, а оконная рама в ней – деревянная.

В студии есть совмещенный санузел, счетчики на свет и воду и новая входная металлическая дверь. Дом – кирпичный, теплый, а сама квартира расположена на втором этаже. Есть закрытый двор. В первой половине апреля квартира продавалась за почти 8 миллионов рублей.

"Цена вполне оправдана для такого странного объекта. Во-первых, у квартиры крошечная площадь – больше похоже на складское помещение. Даже для так называемой "квартиры для пиджака" это мало", – цитирует ТАСС директора по продажам агентства недвижимости Point Estate Романа Амелина.

По словам Амелина, новому владельцу квартиры нужно будет вложиться в ремонт. При этом реально использовать ее для проживания будет неудобно – она больше подходит для регистрации в центре столицы, резюмировал эксперт.

Низкая стоимость лота объясняется тем, что квартира находится во вторичном изношенном фонде с устаревшими коммуникациями. Площадь жилища предполагает, что кухня совмещена с комнатой, а хранение вещей проблематично даже при высоких потолках. По оценке гендиректора "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерия Летенкова, сумма ремонта может составить 1–2 миллиона рублей.

Спрос на такие объекты просел после изменения условия ипотечного кредитования. Инвесторы переключились на однокомнатные квартиры с более стабильной ликвидностью. Доходность микростудий снизилась, а срок экспозиции вырос, поэтому продавцы начали снижать цену, добавил эксперт.

Кроме того, налог на имущество в центре города достигает ощутимых сумм, а коммунальные платежи для маленькой площади выглядят непропорционально высокими.

Ранее стоимость элитного жилья в Москве обновила исторический максимум по итогам первого квартала 2026 года. Средняя стоимость предложения составила 2,26 миллиона рублей за квадратный метр, увеличившись на 3% за квартал и на 9% за год. При этом средняя площадь объекта, проданного на рынке элитной недвижимости, опустилась ниже 100 квадратных метров.

