Два нежилых помещения выставлены на торги на юге Москвы

Два нежилых помещения площадью 29,6 и 29,8 квадратного метра выставлены на торги в столичном районе Нагатинский Затон. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Он отметил, что коммерческая недвижимость свободного назначения в многоквартирных домах – это возможность открыть бизнес в районах с уже сложившейся застройкой и более предсказуемым потребительским спросом. Приобрести объекты предприниматели могут на открытых аукционах.

В настоящее время на торгах доступны два помещения, расположенные на третьем этаже дома 32, корпуса 1, на Нагатинской набережной. В них можно открыть фотостудии, кабинеты для оказания услуг в сфере красоты или мини-центры детского развития.

Заявки на участие в торгах принимаются до 19 мая, аукционы состоятся 28-го числа на онлайн-площадке "Росэлторг".

Ранее в Некрасовке выставили на торги шесть коммерческих помещений площадью от 55,6 до 94,3 "квадрата". Они находятся на первых этажах домов по улице Вертолетчиков и имеют отдельные входы. Там можно открыть кофейни, магазины, аптеки или пункты проката спортивного инвентаря.