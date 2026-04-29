Пропавшая после прогулки с подругами на Кубани девочка найдена мертвой

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Пропавшая после прогулки с подругами в Темрюкском районе Краснодарского края девочка найдена мертвой. Об этом сообщила пресс-служба "ЛизаАлерт".

"Поисково-спасательные работы по поиску 11-летней Цюпрак Ани, пропавшей 24 апреля 2026 года, завершены. <…> Найдена погибшей", – уточнили представители отряда.

Поиски девочки продолжались четверо суток в круглосуточном режиме. В нем принимали участие добровольцы и профильные службы, всего было привлечено порядка 700 человек.

Ранее в Хакасии 15-летняя девочка вышла покататься на велосипеде и пропала. Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщила одна из жительниц села Ефремкино 4 апреля. В поисках задействовали правоохранителей, а также специалистов МЧС и волонтеров.

Велосипед несовершеннолетней был обнаружен под мостом через реку Белый Июс, которая протекает недалеко от населенного пункта.