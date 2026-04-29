29 апреля, 13:03

Песков: отказ от военной техники на параде связан с террористической угрозой

Отсутствие военной техники на параде Победы 9 мая объясняется мерами по минимизации опасности в условиях террористической угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что киевский режим, ежедневно теряющий территории на поле боя, перешел к активной террористической деятельности. В связи с этим, подчеркнул Песков, принимаются все необходимые меры для снижения угрозы.

Также он призвал не забывать, что в прошлом году состоялся юбилейный, широкоформатный парад в честь круглой даты. В 2026-м событие не юбилейное, однако парад все же пройдет, пусть и в "усеченном формате".

В Минобороны РФ ранее также объясняли отсутствие военной техники, а также парадных расчетов суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов текущей оперативной обстановкой. Уточнялось, что в пешем строю пройдут военнослужащие вузов всех видов и отдельных родов войск.

Генеральная репетиция парада на Красной площади запланирована на 7 мая. Специалисты уже приступили к монтажу трибун и декораций.

Парад Победы в Москве в 2026 году пройдет без военной техники на Красной площади

Читайте также


Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

