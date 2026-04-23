На Красной площади началась подготовка к параду Победы

Специалисты приступили к монтажу трибун и декораций к проведению парада Победы на Красной площади.

На месте уже работает спецтехника. В настоящее время рабочие устанавливают элементы конструкций и оформление для проведения торжественных мероприятий. Доступ на Красную площадь для москвичей и туристов ограничен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку Кремля к празднованию Дня Победы. В частности, в столице идет организация генеральной репетиции парада на Красной площади, посвященного 81-й годовщине Победы. Она состоится 7 мая.

Само мероприятие традиционно пройдет 9 мая. Журналисты могут получить аккредитацию на репетицию парада, на само мероприятие, а также на возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

Владимир Путин планирует провести контакты с зарубежными государственными деятелями в этот день. Желание посетить российскую столицу на День Победы выразили уже несколько политиков. В свою очередь, Москва подтвердила им приглашения.

В частности, посещение празднования Дня Победы уже подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо .