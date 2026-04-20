Георгиевские ленты будут раздавать на столичных вокзалах с 22 апреля по 8 мая

Акция "Георгиевская лента", в рамках которой горожанам будут раздавать этот символ Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), пройдет на Белорусском, Павелецком и Ярославском вокзалах с 22 апреля по 8 мая. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Событие традиционно проведут совместно с московским региональным отделением Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". К участию привлекут активистов в фирменной синей форме, которые будут вручать ленты пассажирам ежедневно с 12:00 до 14:00.

Георгиевская лента стала официальным символом воинской славы России в 2022 году. ЦППК поддерживает эту акцию каждый год.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку Кремля к празднованию Дня Победы. В частности, сейчас идет организация генеральной репетиции парада на Красной площади, посвященного 81-й годовщине Победы в ВОВ.

Само мероприятие состоится 9 мая. Журналисты смогут получить аккредитацию на репетицию парада, на само мероприятие, а также на возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.