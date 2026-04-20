20 апреля, 14:32

Общество

Георгиевские ленты будут раздавать на столичных вокзалах с 22 апреля по 8 мая

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Акция "Георгиевская лента", в рамках которой горожанам будут раздавать этот символ Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), пройдет на Белорусском, Павелецком и Ярославском вокзалах с 22 апреля по 8 мая. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Событие традиционно проведут совместно с московским региональным отделением Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". К участию привлекут активистов в фирменной синей форме, которые будут вручать ленты пассажирам ежедневно с 12:00 до 14:00.

Георгиевская лента стала официальным символом воинской славы России в 2022 году. ЦППК поддерживает эту акцию каждый год.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку Кремля к празднованию Дня Победы. В частности, сейчас идет организация генеральной репетиции парада на Красной площади, посвященного 81-й годовщине Победы в ВОВ.

Само мероприятие состоится 9 мая. Журналисты смогут получить аккредитацию на репетицию парада, на само мероприятие, а также на возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

Читайте также


Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

