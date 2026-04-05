Песков заявил, что Кремль готовится к празднованию Дня Победы

Кремль готовится к празднованию Дня Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы готовимся к празднованию Дня Победы!", – сказал Песков изданию "Осторожно Media", комментируя сообщения о якобы отмене проведения парада на Красной площади в этом году.

Ранее стало известно, что Владимир Путин планирует провести контакты с зарубежными политиками 9 Мая. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, желание посетить российскую столицу на День Победы выразили уже несколько политиков.

В свою очередь, Москва подтвердила им приглашения. При этом Ушаков не стал раскрывать имена и точное количество иностранных гостей.