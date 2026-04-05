05 апреля, 00:58

Песков заявил, что Кремль готовится к празднованию Дня Победы

Кремль готовится к празднованию Дня Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы готовимся к празднованию Дня Победы!", – сказал Песков изданию "Осторожно Media", комментируя сообщения о якобы отмене проведения парада на Красной площади в этом году.

Ранее стало известно, что Владимир Путин планирует провести контакты с зарубежными политиками 9 Мая. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, желание посетить российскую столицу на День Победы выразили уже несколько политиков.

В свою очередь, Москва подтвердила им приглашения. При этом Ушаков не стал раскрывать имена и точное количество иностранных гостей.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

