В Кремле заявили, что будут рады видеть лидеров дружественных стран на праздновании 9 Мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии списка глав стран и правительств, которые посетят парад Победы на Красной площади в этом году.

Однако он отметил, что российская сторона будет рада видеть на праздновании 9 Мая в Москве лидеров дружественных стран.

Песков отметил, что уведомит о составлении окончательного списка гостей. По его словам, это произойдет после того, как Москва получит соответствующие подтверждения от будущих гостей.

Генеральная репетиция парада на Красной площади, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запланирована на 7 мая. Само мероприятие традиционно состоится в Москве 9 мая.

Журналисты смогут получить аккредитацию на репетицию парада, на само мероприятие, а также на возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

