Песков заявил, что поездка делегации США в Москву пока не готовится

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным, что поездка представителей администрации США, в том числе спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа в Москву, пока не готовится.

Комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он готов отправить в Москву делегацию США, пресс-секретарь президента РФ заявил, что речь идет о готовности, "это было, скорее, сослагательное наклонение", и подтвердил, что пока таких планов нет.

Кроме того, Песков отреагировал на заявления госсекретаря США Марко Рубио о возможном отходе Вашингтона от украинской темы. По его словам, американская сторона хочет быстрых результатов по урегулированию конфликта на Украине. Однако представитель Кремля назвал эту тему очень сложной.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что выход РФ и Украины на мирное соглашение займет много времени. По его словам, это сложный путь с различными деталями. Песков указал, что примерно такой же путь Штатам нужно будет пройти с Ираном.

"Мы пока не знаем, как долго это будет длиться и чем это завершится. Поэтому давайте наберемся терпения", – подытожил представитель Кремля.

Ранее Трамп не только предложил не только отправить делегацию США в Москву для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но и выступил за расширение режима прекращения огня за пределы периода с 9 по 11 мая.

Перемирие в зоне СВО по приказу Владимира Путина действует с 00:00 8 мая. Изначально сообщалось, что оно должно было продлиться до 10 мая. Однако Трамп предложил продлить перемирие до 11 мая, а также провести в этот период обмен пленными с Киевом по формуле "тысяча на тысячу".

Российская сторона согласилась на эти условия. Ушаков уточнил, что договоренность была достигнута во время телефонных контактов РФ и США, а также в ходе взаимодействия Вашингтона с Киевом. Он отметил, что инициатива идет в развитие разговора Путина и Трампа, который состоялся 29 апреля.

