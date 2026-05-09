Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Все перекрытия в центре Москвы сняты. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Движение транспорта было временно ограничено 9 мая в центре Москвы в связи с празднованием Дня Победы. В частности, нельзя было проехать по улицам Петровка, Тверская, Моховая, Большая Никитская, Садовническая, Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка.

Помимо этого, были перекрыты Москворецкая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская, Пречистенская, Гончарная и Садовническая набережные. Кроме того, движение было ограничено в переулках Фалеевский, Лубочный, Ветошный, 1-м и 2-м Раушский, на площадях Старая, Новая и Болотная, а также на Большом Москворецком и Чугунном мостах.

Также была запрещена парковка в зонах временных ограничений. Именно поэтому там было приостановлено движение арендованных автомобилей, электросамокатов, велосипедов и такси.

Временно перекрывали пешеходные переходы на Тверской улице. Изменения вносились и в работу общественного транспорта. Часть маршрутов ходила лишь по определенным участкам, а часть из них была укорочена.

