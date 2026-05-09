Участники программы "Миллион призов" направили более 150 млн рублей бойцам СВО

Участники столичной программы лояльности "Миллион призов" направили более 150 миллионов рублей бойцам спецоперации, а также жителям новых и приграничных территорий. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

9 мая москвичи также могут присоединиться к данной инициативе и поддержать участников СВО, а также мирных граждан. Жители столицы могут направить от 500 до 5 тысяч баллов, которые получили за участие в городских проектах "Активный гражданин", "Город идей", "Наш город", "Электронный дом", "Город заданий" и других. Каждый балл равен одному рублю.

Возможность отправить накопленные баллы на благотворительные цели появилась на сайте "Миллион призов" в августе 2024 года. Инициатива реализуется при поддержке фонда "Народный фронт. Все для победы!" и иных общественных организаций. Все направленные средства будут потрачены на покупку снаряжения и техники для бойцов, а также медикаментов, продуктов, стройматериалов и предметов первой необходимости для жителей новых и приграничных регионов.

Чтобы направить баллы, нужно авторизоваться на сайте "Миллион призов" с помощью Mos ID и в разделе "Поощрения". Во вкладке "Благотворительность" необходимо выбрать карточку интересующего фонда, прописать в строке желаемую сумму пожертвования и нажать кнопку "Оформить заказ".

Баллы спишутся с личного счета пользователя автоматически, а их денежный эквивалент поступит в выбранную организацию. Проверить зачисление средств на счет фонда можно на его сайте – ссылка указана в описании карточки организации.

Между тем 95-летняя жительница района Выхино-Жулебино Александра Кленова связала почти тысячу шерстяных вещей для бойцов СВО. Еще в 2022 году она стала участницей проекта "Я свяжу тебе жизнь", а потом присоединилась и к другим организациям, которые поддерживают военных. Вместе с дочерью она раз в три месяца передает военнослужащим около 40 пар носков и 40 балаклав.

