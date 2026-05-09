09 мая, 08:38

Транспорт

Движение транспорта ограничили в связи с празднованием Дня Победы в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение транспорта временно ограничено в центре Москвы в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В частности, ограничения действуют:

  • на улицах Петровка, Тверская, Моховая, Большая Никитская, Садовническая, Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка;
  • на набережных Москворецкая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская, Пречистенская, Гончарная и Садовническая.

Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

Также движение ограничено в переулках Фалеевский, Лубочный, Ветошный, 1-м и 2-м Раушский, на площадях Старая, Новая и Болотная, а также на Большом Москворецком и Чугунном мостах.

Водителей просят планировать маршрут заранее и учитывать все изменения.

Будет запрещена парковка в зонах временных ограничений, движение арендованных автомобилей и такси будет приостановлено. Могут временно закрыть пешеходные переходы на Тверской улице. Помимо этого, нельзя будет начать или завершить аренду электросамокатов и велосипедов.

Изменения также вносятся в работу общественного транспорта. Часть маршрутов будет ходить только на определенных участках, часть – укоротят. Меры будут действовать до конца мероприятия.

