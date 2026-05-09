Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 08:19

Политика

Свыше 800 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Пекине

Фото: ТАСС/Николай Селищев

Более 800 человек приняли участие в патриотической акции "Бессмертный полк" в Пекине по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в КНР.

Шествие традиционно возглавил посол России в Пекине Игорь Моргулов. Колонна, к которой также присоединились граждане Белоруссии, прошла от площади перед центральным зданием дипмиссии по намеченному маршруту.

Поддержку мероприятиям оказала китайская волонтерская группа любителей культуры и истории РФ "Москва – Пекин". В числе участников акции дипломаты, учащиеся, работающие в КНР россияне.

Глава представительства Россотрудничества в КНР, руководитель Российского культурного центра (РКЦ) в Пекине Татьяна Уржумцева отметила, что шествие пришло на смену традиционным демонстрациям, к которым россияне привыкли еще в советские годы.

"Я очень хорошо помню, как мама брала нас с собой на демонстрацию в связи с Днем Победы, а после парада на ее предприятии собирались сослуживцы, которые брали своих детей", – поделилась Уржумцева.

Также несколько тысяч человек собрались в столице Киргизии для участия в шествии "Бессмертный полк". Колонна людей начала движение от расположенного на южной окраине города парка имени Героя Советского Союза Даира Асанова.

В столице Индонезии Джакарте прошла уже юбилейная, десятая по счету акция "Бессмертный полк". В памятном шествии приняли участие сотрудники посольства РФ, дипломаты дружественных государств, соотечественники, а также индонезийские друзья России.

Ранее в акции приняли участие космонавты "Роскосмоса" на борту Международной космической станции (МКС).

Регистрация на "Бессмертный полк онлайн" проходила до 6 мая. Само цифровое шествие героев Великой Отечественной войны начнется в 12:00 на сайте 2026.polkrf.ru и экранах всей страны. Первыми "Бессмертный полк" смогут увидеть жители Чукотки и Дальнего Востока.

Читайте также


политикаобществоДень Победы

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика