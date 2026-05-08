Украинцы попытались сорвать "Бессмертный полк" у штаб-квартиры ООН в Женеве

Представители украинской диаспоры пытались сорвать акцию "Бессмертный полк", проходившую на площади Наций у здания штаб-квартиры ООН в Женеве, передает ТАСС.

Уточнялось, что атмосфера вокруг мероприятия была напряженной, так как вскоре по периметру площади начали поодиночке прогуливаться представители Украины, закутанные в национальные флаги. Чаще всего это были молодые люди.

Ближе к завершению мероприятия, которое длилось полтора часа, две представительницы диаспоры максимально близко подобрались к месту его проведения у скульптуры "Сломанный стул" и начали петь украинские песни, а также выкрикивать националистические лозунги.

К ним подошли организаторы акции, которые, призвав отказаться от попыток устроить провокацию, обратили внимание женщин на то, что они тем самым нарушают закон, поскольку проведение "Бессмертного полка" было официально санкционировано женевскими властями.

Так как активистки никак не отреагировали, в дело вмешались представители дипломатической полиции, дежурившей на месте. Они подошли к женщинам и потребовали покинуть площадь. Тогда нарушители ушли.

Ранее консульство России призвало полицию Женевы усилить меры безопасности на акции "Бессмертный полк", поскольку участие в шествии принимают и пожилые люди. Правоохранители в Женеве пообещали усиленный контроль.